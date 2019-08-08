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В 2018 году социально ориентированные НКО Свердловской области помогли в денежной и натуральной форме более 600 тыс. человек
8 август 2019 (09:23)
УрБК, Екатеринбург, 08.08.2019. В 2018 году социально ориентированные некоммерческие организации (СОНКО) Свердловской области помогли в денежной и натуральной форме 605,7 тыс. человек, сообщает Свердловскстат.
СОНКО оказали социальные услуги 2377,6 тыс. человек, в том числе услуги в области здравоохранения — 1 млн 68,2 тыс. человек (44,9%), спорта — 649,6 (27,3), социальной политики (включая социальное обслуживание населения) — 141,8 тыс. человек (6%).
«По сравнению с 2017 годом количество человек, которым были оказаны социальные услуги, возросло на 651,7 тыс. человек (на 37,8%). Благотворительную помощь в денежной и натуральной форме получили 605,7 тыс. человек, юридическую помощь на безвозмездной или льготной основе — 146,8 тыс. человек», — говорится в сообщении.
В 2018 году не имели помещения 2,4 тыс. организаций, арендовали или безвозмездно пользовались нежилым помещением, находящимся в государственной или муниципальной собственности, 1 тыс. организаций, имели нежилое помещение (здание) в собственности 0,2 тыс. организаций.
СОНКО оказали социальные услуги 2377,6 тыс. человек, в том числе услуги в области здравоохранения — 1 млн 68,2 тыс. человек (44,9%), спорта — 649,6 (27,3), социальной политики (включая социальное обслуживание населения) — 141,8 тыс. человек (6%).
«По сравнению с 2017 годом количество человек, которым были оказаны социальные услуги, возросло на 651,7 тыс. человек (на 37,8%). Благотворительную помощь в денежной и натуральной форме получили 605,7 тыс. человек, юридическую помощь на безвозмездной или льготной основе — 146,8 тыс. человек», — говорится в сообщении.
В 2018 году не имели помещения 2,4 тыс. организаций, арендовали или безвозмездно пользовались нежилым помещением, находящимся в государственной или муниципальной собственности, 1 тыс. организаций, имели нежилое помещение (здание) в собственности 0,2 тыс. организаций.
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