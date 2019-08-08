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Госавтоинспекция Свердловской области начала проверку автотранспортных предприятий региона

УрБК, Екатеринбург, 08.08.2019. В период с 8 по 11 августа на территории Среднего Урала сотрудники Госавтоинспекции проведут оперативно-профилактическое мероприятие «Автобус». Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.



Рейд проведут совместно с сотрудниками управления по вопросам миграции, управления государственного автодорожного надзора и участковыми уполномоченными.



Проверять будут техническое состояние транспорта, наличие необходимой путевой документации и законности осуществления перевозочной деятельности, а также соблюдение режима труда и отдыха водителями автобусов.



«При выявлении нарушений, кроме составления соответствующих административных материалов, будут приниматься меры к недопущению дальнейшего движения автобуса, при наличии оснований, предусмотренных законодательством Российской Федерации», — говорится в сообщении.



За 7 месяцев 2019 года из-за нарушений правил дорожного движения водителями автобусов на территории Свердловской области зарегистрировано 76 ДТП, в которых 2 человека погибли и 116 получили ранения различной степени тяжести. Основными причинами ДТП явились несоответствие скорости конкретным условиям движения, неправильный выбор дистанции.

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<table width=500px border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 bgcolor=#ffffff><tr><td align=left valign=top><a href="http://urbc.ru"><img src="http://urbc.ru/images/urbc.png" width=210 height=65 border=0 align=left /></a></td></tr><tr><td><div style="color:#036;padding:10px 10px 10px 10px;font-size:14px;"><span style="color:#777;font-size:10px;padding:10px 10px 10px 10px;">08 август 2019 | <img src="http://urbc.ru/templates/Default/images/clock.gif" /> 09:02</span><br /><strong>Госавтоинспекция Свердловской области начала проверку автотранспортных предприятий региона</strong></div></td></tr><tr><td valign=top style="font-size:12px;padding-right:3px;">УрБК, Екатеринбург, 08.08.2019. В период с 8 по 11 августа на территории Среднего Урала сотрудники Госавтоинспекции проведут оперативно-профилактическое мероприятие «Автобус». Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.</td></tr><tr><td align=right><div style="color:#026;font-size:14px;text-align:right;wight:100%;"><a href="http://urbc.ru/1068088991-gosavtoinspekciya-sverdlovskoy-oblasti-nachala-proverku-avtotransportnyh-predpriyatiy-regiona.html">Подробнее » </a></div></td></tr></table> Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

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