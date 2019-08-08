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Госавтоинспекция Свердловской области начала проверку автотранспортных предприятий региона

8 август 2019 (09:02)

УрБК, Екатеринбург, 08.08.2019. В период с 8 по 11 августа на территории Среднего Урала сотрудники Госавтоинспекции проведут оперативно-профилактическое мероприятие «Автобус». Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.

Рейд проведут совместно с сотрудниками управления по вопросам миграции, управления государственного автодорожного надзора и участковыми уполномоченными.

Проверять будут техническое состояние транспорта, наличие необходимой путевой документации и законности осуществления перевозочной деятельности, а также соблюдение режима труда и отдыха водителями автобусов.

«При выявлении нарушений, кроме составления соответствующих административных материалов, будут приниматься меры к недопущению дальнейшего движения автобуса, при наличии оснований, предусмотренных законодательством Российской Федерации», — говорится в сообщении.

За 7 месяцев 2019 года из-за нарушений правил дорожного движения водителями автобусов на территории Свердловской области зарегистрировано 76 ДТП, в которых 2 человека погибли и 116 получили ранения различной степени тяжести. Основными причинами ДТП явились несоответствие скорости конкретным условиям движения, неправильный выбор дистанции.

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