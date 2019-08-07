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В аэропорту Кольцово задержаны несколько рейсов из-за сообщения о минировании
7 август 2019 (18:14)
УрБК, Екатеринбург, 07.08.2019. В аэропорту Кольцово задержаны несколько рейсов из-за сообщения о минировании одного из самолетов. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на собственные источники.
Согласно онлайн-табло аэропорта, задерживается отправление шести самолетов. Последний вылетел в 17.05. Эвакуация не проводится.
По сообщению пользователей социальных сетей, в Кольцово прибыло не менее трех пожарных автомобилей.
В Управлении на транспорте МВД России по УрФО и в самом аэропорту оперативно прокомментировать ситуацию не смогли.
Согласно онлайн-табло аэропорта, задерживается отправление шести самолетов. Последний вылетел в 17.05. Эвакуация не проводится.
По сообщению пользователей социальных сетей, в Кольцово прибыло не менее трех пожарных автомобилей.
В Управлении на транспорте МВД России по УрФО и в самом аэропорту оперативно прокомментировать ситуацию не смогли.
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