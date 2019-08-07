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Минфин разместил облигации федерального займа на 20 млрд рублей

УрБК, Москва, 07.08.2019. Минфин РФ разместил на аукционе облигации федерального займа (ОФЗ-ПД) с датой погашения 17 июля 2024 года на сумму 20 млрд руб., сообщается на сайте министерства.



Спрос на аукционе достиг 59,11 млрд руб., средневзвешенная доходность выпуска составила 7,13% годовых.

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<table width=500px border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 bgcolor=#ffffff><tr><td align=left valign=top><a href="http://urbc.ru"><img src="http://urbc.ru/images/urbc.png" width=210 height=65 border=0 align=left /></a></td></tr><tr><td><div style="color:#036;padding:10px 10px 10px 10px;font-size:14px;"><span style="color:#777;font-size:10px;padding:10px 10px 10px 10px;">07 август 2019 | <img src="http://urbc.ru/templates/Default/images/clock.gif" /> 18:04</span><br /><strong>Минфин разместил облигации федерального займа на 20 млрд рублей</strong></div></td></tr><tr><td valign=top style="font-size:12px;padding-right:3px;">УрБК, Москва, 07.08.2019. Минфин РФ разместил на аукционе облигации федерального займа (ОФЗ-ПД) с датой погашения 17 июля 2024 года на сумму 20 млрд руб., сообщается на сайте министерства.</td></tr><tr><td align=right><div style="color:#026;font-size:14px;text-align:right;wight:100%;"><a href="http://urbc.ru/1068088989-minfin-razmestil-obligacii-federalnogo-zayma-na-20-mlrd-rubley.html">Подробнее » </a></div></td></tr></table> Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

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