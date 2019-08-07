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Минфин разместил облигации федерального займа на 20 млрд рублей

7 август 2019 (18:04)

УрБК, Москва, 07.08.2019. Минфин РФ разместил на аукционе облигации федерального займа (ОФЗ-ПД) с датой погашения 17 июля 2024 года на сумму 20 млрд руб., сообщается на сайте министерства.

Спрос на аукционе достиг 59,11 млрд руб., средневзвешенная доходность выпуска составила 7,13% годовых.

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