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Минфин разместил облигации федерального займа на 20 млрд рублей
7 август 2019 (18:04)
УрБК, Москва, 07.08.2019. Минфин РФ разместил на аукционе облигации федерального займа (ОФЗ-ПД) с датой погашения 17 июля 2024 года на сумму 20 млрд руб., сообщается на сайте министерства.
Спрос на аукционе достиг 59,11 млрд руб., средневзвешенная доходность выпуска составила 7,13% годовых.
Спрос на аукционе достиг 59,11 млрд руб., средневзвешенная доходность выпуска составила 7,13% годовых.
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