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Moody’s прогнозирует негативные последствия новых антироссийских санкций в долгосрочной перспективе

Новые санкции США против России в долгосрочной перспективе окажут давление на экономические перспективы РФ. Об этом говорится в отчете международного рейтингового агентства Moody’s, передает «Прайм».



«Новые санкции США в отношении суверенного долга России будут в основном оказывать давление на долгосрочные экономические перспективы. Хотя краткосрочные кредитные последствия ограничены, учитывая очень низкие потребности правительства в финансировании и зависимость от рублевого рынка, санкции будут влиять на долгосрочные перспективы роста за счет более низких уровней инвестиций и доступа к технологическим трансферам», — пишет Moody’s.



Отметим, что второй пакет санкций США против России по «делу Скрипалей» вступит в силу 26 августа. Новые санкции включают ограничения на госдолг РФ и требование Вашингтона к международным организациям, например, ВБ и МВФ, не предоставлять кредиты Москве. Американским банкам запретят участвовать в первичном размещении российского суверенного долга, номинированного не в рублях, и кредитовать правительство РФ не в рублях. Будут введены и допограничения по экспорту в РФ ряда материалов, товаров и техники.

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