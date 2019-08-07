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В Екатеринбурге завершат ремонт развязок на улицах Малышева и Смазчиков ко Дню города

УрБК, Екатеринбург, 07.08.2019. В Екатеринбурге ремонт развязок на улицах Малышева и Смазчиков планируют завершить раньше запланированного срока — до Дня города, 17 августа. Кроме того, до конца месяца откроется движение транспорта на участках дороги по улице Щербакова и у концерна «Калина». Об этом сегодня на пресс-конференции заявил заместитель главы Екатеринбурга по вопросам благоустройства, транспорта и экологии Алексей Бубнов.



«Что касается перекрытий движения, по которым действительно было много обращений граждан, и при которых создавались пробки (развязка на улице Малышева, Мариупольская развязка, развязка у концерна «Калина», на улицах Смазчиков и Щербакова). Одну развязку, Мариупольскую, которая перед концерном «Калина», мы закончили. Две развязки — Малышева и Смазчиков — закончим к Дню города, то есть в течение десяти дней. И до конца месяца развязки по Щербакова и у «Калины» мы тоже завершим. Если погода не помешает, то вряд ли сроки сдвинутся», — подчеркнул он.



Алексей Бубнов также добавил, что данные работы зависели и от ремонта тепловых сетей, которые в это же время велись в городе. При этом сроки тех работ неоднократно срывались, сказываясь и на длительности ремонта ключевых развязок.



«Мы увязываем ремонты этих объектов в том числе с заменой сетей, в том числе по улице Малышева. Работа по замене сетей началась еще в апреле, поэтому мы пока срезали асфальт, делали выравнивающий слой. Ждем, когда сетевики закончат объекты, чтобы потом не возвращаться к данному объекту по крайней мере на гарантийный период», — уточнил он.

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