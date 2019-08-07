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Авиакомпания «Уральские авиалинии» снизила цены на полеты в Тель-Авив
7 август 2019 (17:30)
УрБК, Екатеринбург, 07.08.2019. Авиакомпания «Уральские авиалинии» снизила цены на рейсы в Тель-Авив. Специальное предложение действует с 7 по 17 августа 2019 года, сообщает пресс-служба перевозчика.
«Максимальный период вылетов в Тель-Авив в рамках акции — до 27 марта 2020 года. На вылеты из Тель-Авива специальное предложение действует уже с конца августа», — говорится в сообщении.
В акции участвуют следующие направления:
Екатеринбург — Тель-Авив, Тель-Авив — Екатеринбург — от 8 тыс. руб. в одну сторону, от 15 тыс. руб. туда-обратно. Период вылетов из Тель-Авива с 29 августа 2019 года по 27 марта 2020 года, из Екатеринбурга — с 10 октября 2019 года по 27 марта 2020 года;
Самара — Тель-Авив, Тель-Авив — Самара — от 7 тыс. руб. в одну сторону, от 14,5 тыс. руб. туда-обратно. Период вылетов из Тель-Авива — с 28 августа по 23 октября 2019 года, из Самары — с 18 сентября по 23 октября 2019 года;
Краснодар — Тель-Авив, Тель-Авив — Краснодар — 7 тыс. руб. в одну сторону, от 14,5 тыс. руб. туда-обратно. Период вылетов из Тель-Авива — с 25 августа 2019 года по 27 марта 2020 года, из Краснодара — с 9 октября 2019 года по 27 марта 2020 года;
Сочи — Тель-Авив, Тель-Авив — Сочи — от 6 тыс. руб. в одну сторону, от 12,7 тыс. руб. туда-обратно. Период вылетов из Тель-Авива — с 27 августа 2019 года по 12 января 2020 года, из России — с 6 сентября 2019 года по 12 января 2020 года;
Санкт-Петербург — Тель-Авив, Тель-Авив — Санкт-Петербург — от 7,3 тыс. руб. в одну сторону, от 14,6 тыс. руб. туда-обратно. Период вылетов из Тель-Авива — с 21 августа 2019 года по 26 марта 2020 года, из Санкт-Петербурга — с 18 сентября по 6 октября 2019 года, с 3 ноября 2019 года по 26 марта 2020 года.
По сообщению авиакомпании, стоимость указана с учетом всех сборов и может отличаться, в зависимости от курса валют на момент бронирования. Количество мест ограничено.
Билеты можно купить на сайте авиакомпании www.uralairlines.com, в мобильном приложении Ural Airlines, по звонку в call-центр по номеру 8-800-7700-262 или в авиакассах.
«Максимальный период вылетов в Тель-Авив в рамках акции — до 27 марта 2020 года. На вылеты из Тель-Авива специальное предложение действует уже с конца августа», — говорится в сообщении.
В акции участвуют следующие направления:
Екатеринбург — Тель-Авив, Тель-Авив — Екатеринбург — от 8 тыс. руб. в одну сторону, от 15 тыс. руб. туда-обратно. Период вылетов из Тель-Авива с 29 августа 2019 года по 27 марта 2020 года, из Екатеринбурга — с 10 октября 2019 года по 27 марта 2020 года;
Самара — Тель-Авив, Тель-Авив — Самара — от 7 тыс. руб. в одну сторону, от 14,5 тыс. руб. туда-обратно. Период вылетов из Тель-Авива — с 28 августа по 23 октября 2019 года, из Самары — с 18 сентября по 23 октября 2019 года;
Краснодар — Тель-Авив, Тель-Авив — Краснодар — 7 тыс. руб. в одну сторону, от 14,5 тыс. руб. туда-обратно. Период вылетов из Тель-Авива — с 25 августа 2019 года по 27 марта 2020 года, из Краснодара — с 9 октября 2019 года по 27 марта 2020 года;
Сочи — Тель-Авив, Тель-Авив — Сочи — от 6 тыс. руб. в одну сторону, от 12,7 тыс. руб. туда-обратно. Период вылетов из Тель-Авива — с 27 августа 2019 года по 12 января 2020 года, из России — с 6 сентября 2019 года по 12 января 2020 года;
Санкт-Петербург — Тель-Авив, Тель-Авив — Санкт-Петербург — от 7,3 тыс. руб. в одну сторону, от 14,6 тыс. руб. туда-обратно. Период вылетов из Тель-Авива — с 21 августа 2019 года по 26 марта 2020 года, из Санкт-Петербурга — с 18 сентября по 6 октября 2019 года, с 3 ноября 2019 года по 26 марта 2020 года.
По сообщению авиакомпании, стоимость указана с учетом всех сборов и может отличаться, в зависимости от курса валют на момент бронирования. Количество мест ограничено.
Билеты можно купить на сайте авиакомпании www.uralairlines.com, в мобильном приложении Ural Airlines, по звонку в call-центр по номеру 8-800-7700-262 или в авиакассах.
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