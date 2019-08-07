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Защитники Березовой рощи в Екатеринбурге подадут апелляцию на решение суда о снятии ограничений на вырубку деревьев

УрБК, Екатеринбург, 07.08.2019. В Ленинском районном суде Екатеринбурга сегодня рассмотрели исковое требование активистов Березовой рощи о признании недействительным результата торгов на аренду земельного участка в микрорайоне Краснолесье, на котором расположены зеленые насаждения. Суд отказал в удовлетворении иска, и арендатор данной земли — строительный холдинг «Атомстройкомплекс» — может продолжить вырубку нескольких десятков тысяч деревьев на территории рощи для строительства нового жилого комплекса.



Защитники рощи уже заявили о том, что подадут апелляцию и будут добиваться пересмотра решения. В их планах — добиться признания рощи особо охраняемой территорией и присоединить ее к Юго-Западному лесопарку.



«Мы не опускаем рук и будем бороться дальше за сохранение рощи. Мы не готовы отступиться. Мы все еще верим в победу и будем бороться до конца», — комментирует один из активистов.



Напомним, что строительный холдинг «Атомстройкомплекс» выиграл конкурс на застройку участка в Березовой роще площадью 24 га у Агентства по жилищному кредитованию. На земле планируется возвести жилой комплекс «Art. Город парк». Согласно существующему плану, как минимум 18 га леса будет вырублено. Жители района больше года борются за сохранение парка, регулярно устраивая акции протеста. Последние митинги прошли в апреле, тогда жители Юго-Западного района в один день провели две акции против планов компании «Атомстройкомплекс» по вырубке Березовой рощи. В июне они обсудили один из вариантов спасения деревьев от вырубки — объединение рощи с Юго-Западным лесопарком.

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