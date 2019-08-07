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«Уральские авиалинии» объявили о распродаже авиабилетов из Екатеринбурга в Европу

УрБК, Екатеринбург, 07.08.2019. Авиакомпания «Уральские авиалинии» проводит распродажу авиабилетов в европейские столицы с вылетом из Екатеринбурга. Об этом сообщает пресс-служба перевозчика.



Купить билеты со скидкой до 40% можно с 8 по 17 августа 2019 года. Период вылетов — с 1 сентября по 23 декабря 2019 года: в Прагу по тарифу Промо — от 14,7 тыс. руб., по тарифу Эконом — от 18 тыс. руб. В Рим по тарифу Промо — от 16 тыс. руб., по тарифу Эконом — от 19 тыс. руб. В Париж по тарифу Промо — от 16 тыс. руб., по тарифу Эконом — от 19 тыс. руб.



«Стоимость указана за билет туда-обратно с учетом всех сборов. Все рейсы выполняются на самолетах производства европейского концерна Airbus», — говорится в сообщении.



Авиабилеты со скидкой можно купить на сайте www.uralairlines.com, в мобильном приложении Ural Airlines, по звонку в call-центр: 8-800-7700-262 или в любой авиакассе.

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