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В I полугодии на Урале зарегистрировано более 2,7 тыс. преступлений на транспорте

УрБК, Екатеринбург, 07.08.2019. В I полугодии 2019 года на Урале зарегистрировано более 2,7 тыс. преступлений на транспорте. Из них 447 особо тяжких и 510 тяжких. Об этом на пресс-конференции в Екатеринбурге сообщил исполняющий обязанности Уральского транспортного прокурора Сергей Забелов.



По его словам, раскрываемость преступлений составила 81% и сохранилась на уровне прошлого года.

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<table width=500px border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 bgcolor=#ffffff><tr><td align=left valign=top><a href="http://urbc.ru"><img src="http://urbc.ru/images/urbc.png" width=210 height=65 border=0 align=left /></a></td></tr><tr><td><div style="color:#036;padding:10px 10px 10px 10px;font-size:14px;"><span style="color:#777;font-size:10px;padding:10px 10px 10px 10px;">07 август 2019 | <img src="http://urbc.ru/templates/Default/images/clock.gif" /> 16:08</span><br /><strong>В I полугодии на Урале зарегистрировано более 2,7 тыс. преступлений на транспорте</strong></div></td></tr><tr><td valign=top style="font-size:12px;padding-right:3px;">УрБК, Екатеринбург, 07.08.2019. В I полугодии 2019 года на Урале зарегистрировано более 2,7 тыс. преступлений на транспорте. Из них 447 особо тяжких и 510 тяжких. Об этом на пресс-конференции в Екатеринбурге сообщил исполняющий обязанности Уральского транспортного прокурора Сергей Забелов.</td></tr><tr><td align=right><div style="color:#026;font-size:14px;text-align:right;wight:100%;"><a href="http://urbc.ru/1068088980-v-i-polugodii-na-urale-zaregistrirovano-bolee-27-tys-prestupleniy-na-transporte.html">Подробнее » </a></div></td></tr></table> Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

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