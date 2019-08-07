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В I полугодии на Урале зарегистрировано более 2,7 тыс. преступлений на транспорте
7 август 2019 (16:08)
УрБК, Екатеринбург, 07.08.2019. В I полугодии 2019 года на Урале зарегистрировано более 2,7 тыс. преступлений на транспорте. Из них 447 особо тяжких и 510 тяжких. Об этом на пресс-конференции в Екатеринбурге сообщил исполняющий обязанности Уральского транспортного прокурора Сергей Забелов.
По его словам, раскрываемость преступлений составила 81% и сохранилась на уровне прошлого года.
По его словам, раскрываемость преступлений составила 81% и сохранилась на уровне прошлого года.
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