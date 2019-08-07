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Количество социально ориентированных НКО на Среднем Урале сократилось на 7,8%

7 август 2019 (15:42)

УрБК, Екатеринбург, 07.08.2019. В 2018 году в Свердловской области функционировало 4,7 тыс. социально ориентированных некоммерческих организаций (СОНКО), по сравнению с 2017 годом их число сократилось на 7,8%, сообщает Свердловскстат.

«В 2018 году в секторе СОНКО было задействовано 18,9 тыс. человек. Среднесписочная численность штатных работников (без внешних совместителей) составила 13,2 тыс. человек, средняя численность внешних совместителей и нештатных работников (привлечённых по договорам гражданско-правового характера) — 5,7 тыс. человек. Численность добровольцев составила 60,3 тыс. человек», — говорится в сообщении.

При этом объем поступлений денежных средств по сравнению с 2017 годом вырос на 27% и составил 23,7 млрд руб. Из них было использовано 21,4 млрд руб.

По сообщению Свердловскстата, на текущие расходы было израсходовано 19,9 млрд руб. (93,2%), на приобретение основных средств, земельных участков, строительство и реконструкцию зданий, строений, сооружений —1,4 млрд руб. (6,8%).

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