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В Свердловской области каждое четвертое ДТП происходит из-за плохих дорог

УрБК, Екатеринбург, 07.08.2019. В Свердловской области каждое четвертое ДТП происходит при неудовлетворительных дорожных условиях. Об этом на пресс-конференции в Екатеринбурге заявил начальник регионального Управления ГИБДД ГУ МВД России Алексей Кисляков.



«У нас каждое четвертое ДТП происходит при неудовлетворительных дорожных условиях. Это плохое покрытие, отсутствие освещения, дорожной разметки, знаков, ограждений и тому подобного», — сказал он.



Кисляков отметил, что для изменения такого положения в рамках проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Свердловской области проводится ремонт дорожного полотна, строительство транспортных развязок, модернизация светофорных объектов, обустройство нерегулируемых пешеходных переходов и установка ограждений.



«Так, в Екатеринбурге из 40 запланированных в этом году светофорных объектов половина уже выполнена. Также в этом году предусмотрена модернизация 45 нерегулируемых пешеходных переходов вблизи образовательных учреждений», — добавил он.



Начальник областного УГИБДД подчеркнул, что все эти меры направлены, в том числе, на снижение смертности на дорогах.



«Цель проекта — снижение показателей смертности на дорогах к 2024 году в 3,5 раза (для регионов России — прим. ред.), то есть не более четырех погибших на 100 тыс. населения. Для Свердловской области мы снизим показатель до 2,86 к 2024 году, и, соответственно, будем стремиться до 2030 года к нулю», — подчеркнул он.

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