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В Свердловской области во II квартале выявлено поддельных банкнот на сумму около 312 тыс. рублей

УрБК, Екатеринбург, 23.04.2019. Во II квартале 2019 года в банковской системе Свердловской области было выявлено 75 денежных знаков Банка России, имеющих признаки подделки, на общую сумму около 312 тыс. руб. Как сообщает Уральское главное управление ЦБ РФ, большая часть — это банкноты номиналом 5 тыс. руб. (59 штук).



На втором месте — банкноты 1 тыс. руб. Во II квартале их было выявлено 12 штук. Также в Свердловской области было обнаружено две поддельные банкноты номиналом 500 руб. Фальшивых купюр номиналом 2 тыс. руб. за этот период выявлено всего две, а также 2 банкноты иностранных государств — все доллары США.



«В целом за I полугодие 2019 года на территории Свердловской области в банковском секторе выявлено и изъято из оборота 193 поддельных денежных знака Банка России, это на 23% меньше, чем за аналогичный период 2018 года (251)», — говорится в сообщении.

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