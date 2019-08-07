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Администрацию Челябинска обязали определить управляющие организации для 151 многоквартирного дома

7 август 2019 (13:51)

УрБК, Челябинск, 07.08.2019. В Челябинске выявлены нарушения при проверке исполнения жилищного законодательства в части определения управляющих организаций для многоквартирных домов. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Челябинской области.

«Администрация города не занималась вопросом по определению управляющих организаций в отношении 151 многоквартирного дома в г. Челябинске на протяжении длительного времени. Это влечет за собой нарушение действующего законодательства и прав граждан, обратившихся в органы прокуратуры», — говорится в сообщении.

Прокуратура направила иск в суд об обязании администрации Челябинска определить управляющие организации для этих домов.

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