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Администрацию Челябинска обязали определить управляющие организации для 151 многоквартирного дома
7 август 2019 (13:51)
УрБК, Челябинск, 07.08.2019. В Челябинске выявлены нарушения при проверке исполнения жилищного законодательства в части определения управляющих организаций для многоквартирных домов. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Челябинской области.
«Администрация города не занималась вопросом по определению управляющих организаций в отношении 151 многоквартирного дома в г. Челябинске на протяжении длительного времени. Это влечет за собой нарушение действующего законодательства и прав граждан, обратившихся в органы прокуратуры», — говорится в сообщении.
Прокуратура направила иск в суд об обязании администрации Челябинска определить управляющие организации для этих домов.
«Администрация города не занималась вопросом по определению управляющих организаций в отношении 151 многоквартирного дома в г. Челябинске на протяжении длительного времени. Это влечет за собой нарушение действующего законодательства и прав граждан, обратившихся в органы прокуратуры», — говорится в сообщении.
Прокуратура направила иск в суд об обязании администрации Челябинска определить управляющие организации для этих домов.
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