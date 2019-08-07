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Число выданных автокредитов в Свердловской области во II квартале сократилось на 2,5%
7 август 2019 (13:29)
УрБК, Екатеринбург, 07.08.2019. Число выданных автокредитов в Свердловской области во II квартале 2019 года составило 8 тыс. 283 единицы, что на 2,5% ниже уровня аналогичного периода прошлого года. Об этом говорится в исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ).
В целом по России число выданных автокредитов выросло на 8% до 241,2 тыс. единиц.
«Банки продолжают активно выдавать автокредиты, однако темпы их предоставления уже не такие высокие, как в предыдущие годы. При этом важно отметить, что автокредитование продолжает стимулировать продажи автомобилей, поддерживая российский автопром. В свою очередь, качество автокредитов находится на стабильном уровне — ситуация с просрочкой здесь существенно лучше, чем, например, в сегменте необеспеченного кредитования», — считает генеральный директор НБКИ Александр Викулин.
В целом по России число выданных автокредитов выросло на 8% до 241,2 тыс. единиц.
«Банки продолжают активно выдавать автокредиты, однако темпы их предоставления уже не такие высокие, как в предыдущие годы. При этом важно отметить, что автокредитование продолжает стимулировать продажи автомобилей, поддерживая российский автопром. В свою очередь, качество автокредитов находится на стабильном уровне — ситуация с просрочкой здесь существенно лучше, чем, например, в сегменте необеспеченного кредитования», — считает генеральный директор НБКИ Александр Викулин.
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