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В I полугодии 2019 года на Урале половина рейсов была задержана по вине авиакомпаний
7 август 2019 (13:06)
УрБК, Екатеринбург, 07.08.2019. В I полугодии 2019 года на Урале произошло порядка 540 задержек авиарейсов. Из них 252 случилось по вине авиакомпании. Об этом на пресс-конференции в Екатеринбурге заявил заместитель Уральского транспортного прокурора Максим Гришаев.
Другие задержи произошли из-за метеоусловий и по вине служб аэропортов.
По словам Максима Гришаева, в течении полугода транспортные прокуроры инициировали привлечение авиакомпаний к административной ответственности 16 раз. Они нарушили права пассажиров и лицензионные требования, когда не было предоставлено резервное воздушное судно. Сумма штрафов составила около 1 млн руб.
Другие задержи произошли из-за метеоусловий и по вине служб аэропортов.
По словам Максима Гришаева, в течении полугода транспортные прокуроры инициировали привлечение авиакомпаний к административной ответственности 16 раз. Они нарушили права пассажиров и лицензионные требования, когда не было предоставлено резервное воздушное судно. Сумма штрафов составила около 1 млн руб.
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