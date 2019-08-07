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С сегодняшнего дня авиабилеты из России за границу подорожают на 2%
7 август 2019 (12:17)
УрБК, Москва, 07.08.2019. Сегодня, 7 августа, авиабилеты из России за границу подорожают на 2%. Об этом сообщает сервис путешествий «Туту.ру».
Отмечается также, что в соответствии с резолюцией IATA (Международной ассоциации воздушного транспорта) курсы валют в системах бронирования изменятся, 1 евро составит 72,5 руб. Текущий курс, по которому выписываются билеты — 71 руб. за евро.
Таким образом, на каждые 1 тыс. евро стоимости билета путешественникам придется заплатить дополнительные 1,5 тыс. руб.
Отмечается также, что в соответствии с резолюцией IATA (Международной ассоциации воздушного транспорта) курсы валют в системах бронирования изменятся, 1 евро составит 72,5 руб. Текущий курс, по которому выписываются билеты — 71 руб. за евро.
Таким образом, на каждые 1 тыс. евро стоимости билета путешественникам придется заплатить дополнительные 1,5 тыс. руб.
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