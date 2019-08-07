Новости дня

В Свердловской области открыто более 2,6 тыс. вакансий для управленцев разного уровня

УрБК, Москва, 07.08.2019. В Свердловской области с начала года было открыто 2 тыс. 642 вакансии для управленцев разного уровня. Об этом сообщает портал HeadHunter.



«Чаще всего нужны были руководители, администрировании и на производстве. Самым дорогим предложением (среди тех, где заработная плата была указана) стала вакансия коммерческого директора в крупную сеть супермаркетов в Екатеринбурге — с зарплатой до 800 тыс. руб.», — говорится в сообщении.



Как отмечают в HeadHunter, довольно часто работодатели не указывают в вакансиях для руководителей даже примерный уровень дохода, а предпочитать обсуждать его уже на собеседовании с заинтересовавшими кандидатами.

HTML-код:

<table width=500px border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 bgcolor=#ffffff><tr><td align=left valign=top><a href="http://urbc.ru"><img src="http://urbc.ru/images/urbc.png" width=210 height=65 border=0 align=left /></a></td></tr><tr><td><div style="color:#036;padding:10px 10px 10px 10px;font-size:14px;"><span style="color:#777;font-size:10px;padding:10px 10px 10px 10px;">07 август 2019 | <img src="http://urbc.ru/templates/Default/images/clock.gif" /> 11:53</span><br /><strong>В Свердловской области открыто более 2,6 тыс. вакансий для управленцев разного уровня</strong></div></td></tr><tr><td valign=top style="font-size:12px;padding-right:3px;">УрБК, Москва, 07.08.2019. В Свердловской области с начала года было открыто 2 тыс. 642 вакансии для управленцев разного уровня. Об этом сообщает портал HeadHunter.</td></tr><tr><td align=right><div style="color:#026;font-size:14px;text-align:right;wight:100%;"><a href="http://urbc.ru/1068088966-v-sverdlovskoy-oblasti-otkryto-bolee-26-tys-vakansiy-dlya-upravlencev-raznogo-urovnya.html">Подробнее » </a></div></td></tr></table> Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: