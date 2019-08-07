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В Свердловской области открыто более 2,6 тыс. вакансий для управленцев разного уровня

7 август 2019 (11:53)

УрБК, Москва, 07.08.2019. В Свердловской области с начала года было открыто 2 тыс. 642 вакансии для управленцев разного уровня. Об этом сообщает портал HeadHunter.

«Чаще всего нужны были руководители, администрировании и на производстве. Самым дорогим предложением (среди тех, где заработная плата была указана) стала вакансия коммерческого директора в крупную сеть супермаркетов в Екатеринбурге — с зарплатой до 800 тыс. руб.», — говорится в сообщении.

Как отмечают в HeadHunter, довольно часто работодатели не указывают в вакансиях для руководителей даже примерный уровень дохода, а предпочитать обсуждать его уже на собеседовании с заинтересовавшими кандидатами.

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