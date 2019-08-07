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В России в I полугодии сорвались более четверти госзакупок жизненно важных лекарств

УрБК, Москва, 07.08.2019. В России в I полугодии 2019 года более четверти госзакупок лекарств не состоялись. Только 163,4 тыс. тендеров были реализованы. Таким образом, количество сорванных госзакупок медикаментов увеличилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года почти в два раза — с 31,8 тыс. до 60,8 тыс. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на аналитическую компанию Headway.



Суммарный объем сорванных аукционов вырос с 26 млрд руб. до 39,7 млрд руб. (на 52%). Большинство тендеров, 55,6 тыс., не состоялись из-за отсутствия заявок. Еще 2,8 тыс. были отменены из-за отказа от размещения заказа, а 2,1 тыс. не состоялись из-за недопуска всех участников.



Подавляющее большинство сорванных тендеров — региональные. Причем срывались закупки недорогих препаратов, например, натрия хлорида (4,7 тыс. несостоявшихся аукционов), декстрозы (3,2 тыс.), преднизолона (2,4 тыс.). Среди федеральных тендеров чаще всего срывались аукционы на поставку препарата для лечения ВИЧ Ламивудин.



Отмечается, что главной причиной сложившейся ситуации стала новая методика формирования максимальной цены контракта при госзакупках, разработанная Минздравом. С января текущего года при обосновании НМЦК на поставку лекарственных препаратов госзаказчики начали использовать модель расчета по референтным ценам. Благодаря новой системе министерство планировало выровнять закупочные цены по всей стране, но механизм оказался невыгоден производителям, которые массово отказываются участвовать в тендерах.

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<table width=500px border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 bgcolor=#ffffff><tr><td align=left valign=top><a href="http://urbc.ru"><img src="http://urbc.ru/images/urbc.png" width=210 height=65 border=0 align=left /></a></td></tr><tr><td><div style="color:#036;padding:10px 10px 10px 10px;font-size:14px;"><span style="color:#777;font-size:10px;padding:10px 10px 10px 10px;">07 август 2019 | <img src="http://urbc.ru/templates/Default/images/clock.gif" /> 11:29</span><br /><strong>В России в I полугодии сорвались более четверти госзакупок жизненно важных лекарств</strong></div></td></tr><tr><td valign=top style="font-size:12px;padding-right:3px;">УрБК, Москва, 07.08.2019. В России в I полугодии 2019 года более четверти госзакупок лекарств не состоялись. Только 163,4 тыс. тендеров были реализованы. Таким образом, количество сорванных госзакупок медикаментов увеличилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года почти в два раза — с 31,8 тыс. до 60,8 тыс. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на аналитическую компанию Headway.</td></tr><tr><td align=right><div style="color:#026;font-size:14px;text-align:right;wight:100%;"><a href="http://urbc.ru/1068088965-v-rossii-v-i-polugodii-sorvalis-bolee-chetverti-goszakupok-zhiznenno-vazhnyh-lekarstv.html">Подробнее » </a></div></td></tr></table> Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

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