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ФАС возбудила дело в отношении «Трест Уралавтострой» за незаконное завышение цен на 59 квартир
7 август 2019 (10:45)
УрБК, Челябинск, 07.08.2019. Челябинское УФАС России возбудило дело в отношении миасских АО «Специализированный застройщик «Трест Уралавтострой» и АО «Специализированный застройщик «Би.Ай.Ди Групп» из-за заключения между компаниями антиконкурентного соглашения на торгах по приобретению администрацией Златоустовского городского округа в муниципальную собственность 59 квартир. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
«Закупка предполагала приобретение благоустроенных квартир общей площадью около 2,1 тыс. кв. м. путем участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома для переселения граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания», — говорится в сообщении.
По итогам аукциона с компанией был заключен контракт по цене 69,102 млн руб. Но антимонопольное ведомство усмотрело признаки антиконкурентного соглашения между «Трест Уралавтострой» и «Би.Ай.Ди Групп». Целью такого сотрудничества, в том числе, являлось поддержание цены на аукционе: «Би.Ай.Ди Групп» подало ценовое предложение с нулевым снижением начальной максимальной цены контракта, а «Трест Уралавтострой» — со снижением 0,5%.
«Би.Ай.Ди Групп» не принимало участия в первом таком аукционе, отмененном по предписанию ФАС, но подало заявку на участие в рассматриваемом аукционе. При этом хозяйствующий субъект знал о своем несоответствии требованиям закона о долевом участии в строительстве (участник не мог привлекать средства дольщиков). Кроме того, между «Трест Уралавтострой» и «Би.Ай.Ди Групп» в 2018 году был заключен договор передачи прав и обязанностей по договору аренды земельного участка, который был представлен в администрацию Златоустовского городского округа в целях получения разрешения на строительство многоквартирного дома. Более того, заявки на участие в аукционе подавались с одного IP-адреса, принадлежащего победителю аукциона», — поясняет пресс-служба.
Отмечается, что представители АО «Специализированный застройщик «Трест Уралавтострой» признали наличие антиконкурентного сговора.
«Закупка предполагала приобретение благоустроенных квартир общей площадью около 2,1 тыс. кв. м. путем участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома для переселения граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания», — говорится в сообщении.
По итогам аукциона с компанией был заключен контракт по цене 69,102 млн руб. Но антимонопольное ведомство усмотрело признаки антиконкурентного соглашения между «Трест Уралавтострой» и «Би.Ай.Ди Групп». Целью такого сотрудничества, в том числе, являлось поддержание цены на аукционе: «Би.Ай.Ди Групп» подало ценовое предложение с нулевым снижением начальной максимальной цены контракта, а «Трест Уралавтострой» — со снижением 0,5%.
«Би.Ай.Ди Групп» не принимало участия в первом таком аукционе, отмененном по предписанию ФАС, но подало заявку на участие в рассматриваемом аукционе. При этом хозяйствующий субъект знал о своем несоответствии требованиям закона о долевом участии в строительстве (участник не мог привлекать средства дольщиков). Кроме того, между «Трест Уралавтострой» и «Би.Ай.Ди Групп» в 2018 году был заключен договор передачи прав и обязанностей по договору аренды земельного участка, который был представлен в администрацию Златоустовского городского округа в целях получения разрешения на строительство многоквартирного дома. Более того, заявки на участие в аукционе подавались с одного IP-адреса, принадлежащего победителю аукциона», — поясняет пресс-служба.
Отмечается, что представители АО «Специализированный застройщик «Трест Уралавтострой» признали наличие антиконкурентного сговора.
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