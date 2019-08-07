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Свердловский Роспотребнадзор забраковал более 1 тонны рыбной продукции
7 август 2019 (10:03)
УрБК, Екатеринбург, 07.08.2019. Специалисты Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в I полугодии проверили 97,8 т рыбной продукции, из них забраковано 1,2 т (1,2%), сообщает пресс-служба ведомства.
«Структура забраковок не изменилась. По-прежнему рыбная продукция браковалась по причине несоответствия требованиям нормативных документов, технических регламентов по качеству, по причине нарушения правил маркировки, а также по критериям фальсификации (масса нетто, масса нетто основного продукта, массовая доля глазури)», — говорится в сообщении.
В рамках надзорных мероприятий на базе ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» и его филиалов было исследовано 435 проб рыбной продукции, 12,6% проб оказались неудовлетворительными (55 проб). По микробиологическим показателям было исследовано 204 пробы (8 проб неудовлетворительные — 3,9%); по физико-химическим, санитарно-химическим показателям было исследовано 254 пробы (42 пробы неудовлетворительные — 16,5%).
За 6 месяцев 2019 года специалисты Управления Роспотребнадзора по Свердловской области проверили качество рыбной продукции на 269 объектах, нарушения установлены на 84 объектах (31,2%). Несоответствующая нормативным требованиям продукция изъята из оборота.
По результатам проведенных надзорных мероприятий в отношении всех хозяйствующих субъектов, допустивших правонарушения, применены меры административного реагирования: составлено 87 протоколов об административном правонарушении, виновные лица привлечены к административной ответственности в виде штрафов на общую сумму более 2,3 млн руб.
«Структура забраковок не изменилась. По-прежнему рыбная продукция браковалась по причине несоответствия требованиям нормативных документов, технических регламентов по качеству, по причине нарушения правил маркировки, а также по критериям фальсификации (масса нетто, масса нетто основного продукта, массовая доля глазури)», — говорится в сообщении.
В рамках надзорных мероприятий на базе ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» и его филиалов было исследовано 435 проб рыбной продукции, 12,6% проб оказались неудовлетворительными (55 проб). По микробиологическим показателям было исследовано 204 пробы (8 проб неудовлетворительные — 3,9%); по физико-химическим, санитарно-химическим показателям было исследовано 254 пробы (42 пробы неудовлетворительные — 16,5%).
За 6 месяцев 2019 года специалисты Управления Роспотребнадзора по Свердловской области проверили качество рыбной продукции на 269 объектах, нарушения установлены на 84 объектах (31,2%). Несоответствующая нормативным требованиям продукция изъята из оборота.
По результатам проведенных надзорных мероприятий в отношении всех хозяйствующих субъектов, допустивших правонарушения, применены меры административного реагирования: составлено 87 протоколов об административном правонарушении, виновные лица привлечены к административной ответственности в виде штрафов на общую сумму более 2,3 млн руб.
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