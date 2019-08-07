Новости дня

Свердловский Роспотребнадзор забраковал более 1 тонны рыбной продукции

УрБК, Екатеринбург, 07.08.2019. Специалисты Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в I полугодии проверили 97,8 т рыбной продукции, из них забраковано 1,2 т (1,2%), сообщает пресс-служба ведомства.



«Структура забраковок не изменилась. По-прежнему рыбная продукция браковалась по причине несоответствия требованиям нормативных документов, технических регламентов по качеству, по причине нарушения правил маркировки, а также по критериям фальсификации (масса нетто, масса нетто основного продукта, массовая доля глазури)», — говорится в сообщении.



В рамках надзорных мероприятий на базе ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» и его филиалов было исследовано 435 проб рыбной продукции, 12,6% проб оказались неудовлетворительными (55 проб). По микробиологическим показателям было исследовано 204 пробы (8 проб неудовлетворительные — 3,9%); по физико-химическим, санитарно-химическим показателям было исследовано 254 пробы (42 пробы неудовлетворительные — 16,5%).



За 6 месяцев 2019 года специалисты Управления Роспотребнадзора по Свердловской области проверили качество рыбной продукции на 269 объектах, нарушения установлены на 84 объектах (31,2%). Несоответствующая нормативным требованиям продукция изъята из оборота.



По результатам проведенных надзорных мероприятий в отношении всех хозяйствующих субъектов, допустивших правонарушения, применены меры административного реагирования: составлено 87 протоколов об административном правонарушении, виновные лица привлечены к административной ответственности в виде штрафов на общую сумму более 2,3 млн руб.

HTML-код:

<table width=500px border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 bgcolor=#ffffff><tr><td align=left valign=top><a href="http://urbc.ru"><img src="http://urbc.ru/images/urbc.png" width=210 height=65 border=0 align=left /></a></td></tr><tr><td><div style="color:#036;padding:10px 10px 10px 10px;font-size:14px;"><span style="color:#777;font-size:10px;padding:10px 10px 10px 10px;">07 август 2019 | <img src="http://urbc.ru/templates/Default/images/clock.gif" /> 10:03</span><br /><strong>Свердловский Роспотребнадзор забраковал более 1 тонны рыбной продукции</strong></div></td></tr><tr><td valign=top style="font-size:12px;padding-right:3px;">УрБК, Екатеринбург, 07.08.2019. Специалисты Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в I полугодии проверили 97,8 т рыбной продукции, из них забраковано 1,2 т (1,2%), сообщает пресс-служба ведомства.</td></tr><tr><td align=right><div style="color:#026;font-size:14px;text-align:right;wight:100%;"><a href="http://urbc.ru/1068088961-sverdlovskiy-rospotrebnadzor-zabrakoval-bolee-1-tonny-rybnoy-produkcii.html">Подробнее » </a></div></td></tr></table> Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: