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На перегоне Ильмовка — Ревда Свердловской железной дороги сошли с рельсов пять грузовых вагонов
7 август 2019 (09:21)
УрБК, Екатеринбург, 07.08.2019. На перегоне Ильмовка — Ревда Свердловской железной дороги сошли с рельсов пять грузовых вагонов. Об этом сообщает пресс-служба Уральского следственного управления на транспорте СК России.
«По предварительным данным, 6 августа 2019 года в 21.10 по местному времени на 1604 км перегона Ильмовка — Ревда Свердловской железной дороги с рельсов сошли пять пустых грузовых вагонов, часть из которых опрокинулась. Жертв и пострадавших в результате происшествия нет. По предварительным данным, повреждены железнодорожное полотно и контактная сеть», — говорится в сообщении.
По данному факту проводится доследственная проверка: опрашиваются очевидцы, локомотивная бригада, работники железной дороги, устанавливается сумма причиненного ущерба, проводится комплекс проверочных мероприятий.
«По предварительным данным, 6 августа 2019 года в 21.10 по местному времени на 1604 км перегона Ильмовка — Ревда Свердловской железной дороги с рельсов сошли пять пустых грузовых вагонов, часть из которых опрокинулась. Жертв и пострадавших в результате происшествия нет. По предварительным данным, повреждены железнодорожное полотно и контактная сеть», — говорится в сообщении.
По данному факту проводится доследственная проверка: опрашиваются очевидцы, локомотивная бригада, работники железной дороги, устанавливается сумма причиненного ущерба, проводится комплекс проверочных мероприятий.
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