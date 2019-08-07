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Бывшего бухгалтера Ашинского индустриального техникума будут судить за хищение более 1 млн рублей

УрБК, Челябинск, 07.08.2019. В Аше бывший бухгалтер Ашинского индустриального техникума предстанет перед судом за хищение денежных средств учебного заведения. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Челябинской области.



«Ашинским городским прокурором утверждено обвинительное заключение в отношении главного бухгалтера ГБПОУ «Ашинский индустриальный техникум», которая обвиняется в совершении трёх преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 159 УК РФ «Мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное лицом с использованием своего служебного положения», — говорится в сообщении.



С января 2017 года по апрель 2019 года бухгалтер похитила денежные средства в сумме более 1 млн руб., принадлежащие техникуму, завышая себе зарплату.



В рамках расследования уголовного дела руководителем организации предъявлен гражданский иск на сумму причиненного ущерба.



Уголовное дело направлено в Ашинский городской суд для рассмотрения по существу.

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