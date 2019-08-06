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Темпы снижения численности рабочей силы в РФ значительно ускорились

6 август 2019 (18:01)

УрБК, Москва, 06.08.2019. В 2019 году темпы снижения численности рабочей силы в РФ значительно ускорились: в I квартале показатель сократился почти на 0,8 млн человек по сравнению с соответствующим кварталом прошлого года. Об этом сообщается в исследовании РАНХиГС.

Эксперты отмечают, что за весь 2018 год численность рабочей силы уменьшилась лишь на 0,1 млн человек.

«Именно теперь достигнут предел экономической активности населения в основных трудовых возрастах. Дальнейший рост возможен, в первую очередь за счет более активного выхода на рынок труда людей старшего возраста», — подчеркивается в документе.

Эксперты считают, что нехватка рабочей силы вызвана демографическими особенностями РФ: в последнее время резко уменьшается число граждан трудоспособного возраста — с 15 до 59 лет у мужчин и до 54 у женщин (с 2006 года сокращение составило 9%).

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