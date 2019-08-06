Новости дня
Уральская электронная таможня начала оформлять товарные партии древесины
6 август 2019 (17:48)
УрБК, Екатеринбург, 06.08.2019. Уральская электронная таможня получила компетенцию на оформление древесины и изделий из нее.
«За первый день в центр электронного декларирования поступило 32 декларации на товары из древесины. Общая стоимость товарных партий составила практически 14 млн руб. Среднее время выпуска — 1 час и 42 минуты», — сообщает пресс-служба Уральского таможенного управления.
Отмечается, что таможенный пост будет выпускать 200–250 деклараций на лесоматериалы еженедельно.
«Это еще один шаг к формированию стопроцентной доли декларационного массива на Уральском таможенном посту. К растущим объемам мы готовы, на времени оформления как лесоматериалов, так и других товаров это не скажется», — цитирует пресс-служба слова начальника Уральской электронной таможни Сергея Епифанова.
Также таможенники напоминают, что владельцам выданных Минпромторгом лицензий необходимо обратиться в таможни, осуществившие регистрацию лицензий, с заявлением об изменении таможенного органа на Уральский таможенный пост (центр электронного декларирования) и перераспределении оставшихся квот.
«За первый день в центр электронного декларирования поступило 32 декларации на товары из древесины. Общая стоимость товарных партий составила практически 14 млн руб. Среднее время выпуска — 1 час и 42 минуты», — сообщает пресс-служба Уральского таможенного управления.
Отмечается, что таможенный пост будет выпускать 200–250 деклараций на лесоматериалы еженедельно.
«Это еще один шаг к формированию стопроцентной доли декларационного массива на Уральском таможенном посту. К растущим объемам мы готовы, на времени оформления как лесоматериалов, так и других товаров это не скажется», — цитирует пресс-служба слова начальника Уральской электронной таможни Сергея Епифанова.
Также таможенники напоминают, что владельцам выданных Минпромторгом лицензий необходимо обратиться в таможни, осуществившие регистрацию лицензий, с заявлением об изменении таможенного органа на Уральский таможенный пост (центр электронного декларирования) и перераспределении оставшихся квот.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- Уральская электронная таможня перечислила в федеральный бюджет 11 млрд рублей
- В Екатеринбурге официально начала работу Уральская электронная таможня
- За 10 месяцев 2013 года участниками ВЭД на Екатеринбургский таможенный пост подано более трех тысяч электронных деклараций
- Почти 40 тысяч таможенных деклараций в 2013 году выпущено по технологии электронного декларирования
- В I полугодии сумма перечисленных Екатеринбургской таможней платежей в бюджет превысила 800 млн. рублей