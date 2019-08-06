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Уральская электронная таможня начала оформлять товарные партии древесины

УрБК, Екатеринбург, 06.08.2019. Уральская электронная таможня получила компетенцию на оформление древесины и изделий из нее.



«За первый день в центр электронного декларирования поступило 32 декларации на товары из древесины. Общая стоимость товарных партий составила практически 14 млн руб. Среднее время выпуска — 1 час и 42 минуты», — сообщает пресс-служба Уральского таможенного управления.



Отмечается, что таможенный пост будет выпускать 200–250 деклараций на лесоматериалы еженедельно.



«Это еще один шаг к формированию стопроцентной доли декларационного массива на Уральском таможенном посту. К растущим объемам мы готовы, на времени оформления как лесоматериалов, так и других товаров это не скажется», — цитирует пресс-служба слова начальника Уральской электронной таможни Сергея Епифанова.



Также таможенники напоминают, что владельцам выданных Минпромторгом лицензий необходимо обратиться в таможни, осуществившие регистрацию лицензий, с заявлением об изменении таможенного органа на Уральский таможенный пост (центр электронного декларирования) и перераспределении оставшихся квот.

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