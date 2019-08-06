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Жители Челябинской области за пять лет увеличили долю расходов на питание на 3,8%
6 август 2019 (17:38)
УрБК, Челябинск, 06.08.2019. Среднестатистический житель Челябинской области с 2013 по 2018 год увеличил в общих расходах долю, затрачиваемую на питание, с 29,1% до 32,9%, а также на оплату услуг — с 25,4% до 30%. Об этом сообщает Челябинскстат.
«Несмотря на этот рост расходов на питание, жители региона стали заметно меньше есть. За последние пять лет потребление снизилось практически по всем показателям, кроме овощей и бахчевых, яиц и масла растительного. В 2018 году по отношению к 2013 году в рационе питания жителей Челябинской области сократилось потребление рыбы и рыбопродуктов с 23,7 до 19,3 кг на одного члена домашнего хозяйства в год, фруктов и ягод — с 90 до 75,8 кг, молока и молочных продуктов — с 252 до 238,3, мяса и мясных продуктов — с 83,4 до 80,4, хлеба и хлебных продуктов — с 84,3 до 82,3, картофеля — с 48,7 до 47,1 кг», — говорится в сообщении.
При этом в 2018 году наибольшая доля в структуре расходов приходилась на покупку мяса и мясопродуктов (26,8%), молока и молочных продуктов (18,1%), хлеба и хлебных продуктов (16,4%).
Из числа расходов на оплату услуг приоритетными для челябинцев являлись в 2018 году оплата жилья и коммунальных услуг (34,8% от всех расходов на оплату услуг). Пятая часть расходов тратилась на услуги учреждений культуры и организацию отдыха, 12,1% — на бытовые услуги.
Также отмечается, что среди затрат семейного бюджета на непродовольственные товары значительную часть составляли расходы на одежду и обувь (22%). Также существенную долю занимали расходы на медицинские товары, предметы гигиены (18%), транспортные средства и топливо (16,4% и 15% соответственно).
«Несмотря на этот рост расходов на питание, жители региона стали заметно меньше есть. За последние пять лет потребление снизилось практически по всем показателям, кроме овощей и бахчевых, яиц и масла растительного. В 2018 году по отношению к 2013 году в рационе питания жителей Челябинской области сократилось потребление рыбы и рыбопродуктов с 23,7 до 19,3 кг на одного члена домашнего хозяйства в год, фруктов и ягод — с 90 до 75,8 кг, молока и молочных продуктов — с 252 до 238,3, мяса и мясных продуктов — с 83,4 до 80,4, хлеба и хлебных продуктов — с 84,3 до 82,3, картофеля — с 48,7 до 47,1 кг», — говорится в сообщении.
При этом в 2018 году наибольшая доля в структуре расходов приходилась на покупку мяса и мясопродуктов (26,8%), молока и молочных продуктов (18,1%), хлеба и хлебных продуктов (16,4%).
Из числа расходов на оплату услуг приоритетными для челябинцев являлись в 2018 году оплата жилья и коммунальных услуг (34,8% от всех расходов на оплату услуг). Пятая часть расходов тратилась на услуги учреждений культуры и организацию отдыха, 12,1% — на бытовые услуги.
Также отмечается, что среди затрат семейного бюджета на непродовольственные товары значительную часть составляли расходы на одежду и обувь (22%). Также существенную долю занимали расходы на медицинские товары, предметы гигиены (18%), транспортные средства и топливо (16,4% и 15% соответственно).
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