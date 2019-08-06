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Audi отзывает почти 7 тыс. автомобилей из-за проблем с подкрылками

УрБК, Москва, 06.08.2019. ООО «Фольксваген Груп Рус» отзывает 6 679 автомобилей Audi Q5 из-за возможных проблем с фиксатором на подкрылке, сообщает Росстандарт.



Отзыву подлежат транспортные средства, реализованные в 2017-2019 годах.



«Причиной является то, что на них может выйти из строя фиксатор на подкрылке. В результате крепление накладки колесной арки может ослабнуть, и в худшем случае накладка может отсоединиться от транспортного средства. На автомобилях необходимо закрепить накладки колесных арок», — говорится в сообщении.



Уполномоченные представители изготовителей проинформируют владельцев автомобилей, подпадающих под отзыв.



Все работы будут проведены бесплатно для владельцев.

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