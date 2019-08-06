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В Магнитогорске уничтожили более 800 конфискованных игровых автоматов

УрБК, Челябинск, 06.08.2019. В Магнитогорске уничтожили около 800 игровых автоматов, контрафактной продукции и иного конфискованного имущества. Об этом сообщает пресс-служба Управления Федеральной службы судебных приставов России по Челябинской области.



«На специализированной площадке в огне и под ковшом экскаватора под контролем судебных приставов Орджоникидзевского района города Магнитогорска и в присутствии представителей органов внутренних дел и МТУ Росимущество в Челябинской и Курганской областях произошло уничтожение 886 единиц игровой техники, игральных карт, плат, мониторов и прочего, 96 единиц контрафактных изделий легкой промышленности, а также 10 единиц иного конфискованного имущества», — говорится в сообщении.



Отмечается, что уничтоженное имущество было изъято в рамках статьи 3.7 КоАП РФ «Конфискация орудия совершения или предмета административного правонарушения», а затем по решению суда утилизировано.

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