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Свердловский бюджет выделит более 2,2 млрд рублей на компенсацию затрат по ЖКХ

УрБК, Екатеринбург, 06.08.2019. На компенсацию затрат жителей Среднего Урала по платежам за услуги ЖКХ из регионального бюджета до конца года выделят 2,25 млрд руб. Об этом сообщает департамент информационной политики Свердловской области.



«В регионе установлены стандарты стоимости жилищно-коммунальных услуг на II полугодие 2019 года. Пересмотр величин связан с изменением с 1 июля тарифов и по итогам года обеспечит право жителей региона на компенсацию затрат в сфере ЖКХ на сумму 2,25 млрд руб.», — говорится в сообщении.



Напомним, областной стандарт пересматривается в ежегодном режиме и используется для расчета субсидий по оплате жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ) для тех граждан, чьи затраты на них превышают максимально допустимую долю в совокупном доходе семьи. Для граждан со среднедушевым доходом ниже величины прожиточного минимума эта доля составляет 12%, для иных потребителей — 22%.



Размеры стандарта напрямую зависят от двух составляющих — тарифов и нормативов, используемых при начислении платы на ЖКУ, и величины минимального взноса на капремонт. Они дифференцированы по муниципальным образованиям и установлены для всех групп получателей субсидий.

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