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В июле в России продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей снизились на 2,4%
6 август 2019 (16:22)
УрБК, Москва, 06.08.2019. Продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в России в июле 2019 года снизились на 2,4% — до 139 тыс. 968 единиц. Об этом сообщает Ассоциация Европейского бизнеса (АЕБ).
«За семь месяцев 2019 года мы наблюдаем рынок, который сократился на 2,4% по сравнению с прошлым годом, как в ежемесячном, так и в годовом исчислении. В целом рыночные ожидания до конца года не улучшатся», — комментирует заместитель председателя Комитета автопроизводителей АЕБ Ларс Химмер.
«За семь месяцев 2019 года мы наблюдаем рынок, который сократился на 2,4% по сравнению с прошлым годом, как в ежемесячном, так и в годовом исчислении. В целом рыночные ожидания до конца года не улучшатся», — комментирует заместитель председателя Комитета автопроизводителей АЕБ Ларс Химмер.
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