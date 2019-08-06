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Располагаемые ресурсы среднестатистического челябинца выросли за пять лет на 800 рублей в месяц
6 август 2019 (16:02)
УрБК, Челябинск, 06.08.2019. На Южном Урале располагаемые ресурсы среднестатистического жителя выросли с 2013 по 2018 год на 848 руб. в месяц с 23 тыс. 359 руб. до 24 тыс. 207 руб. Об этом сообщает Челябинскстат.
«Положительная динамика была характерна для всего периода, за исключением 2016 года: по сравнению с 2015 годом произошло снижение располагаемых ресурсов более чем на 6%», — уточняется в сообщении.
При этом отмечается, что эти ресурсы формируются у челябинцев преимущественно за счет текущих денежных доходов: в 2018 году их доля в структуре располагаемых ресурсов достигла 85,7% против 77,7% в 2013 году. А вот доля привлеченных средств и израсходованных сбережений сократилась почти в два раза — 9,9% и 18% соответственно. Натуральные поступления составляли в прошлом году 4,4%.
Интересно, что 72% средств жителей региона уходят на потребительские расходы, причем большая часть (44,2%) тратится на непродовольственные товары. Так, в 2018 году потребительские расходы домашних хозяйств составили 15 108,9 руб. в среднем за месяц на человека, что на 16% выше, чем в 2013 году.
«На покупку непродовольственных товаров среднестатистический член домохозяйства расходовал 5 тыс. 316 руб. в месяц, на покупку продуктов питания — 4 тыс. 960 руб., на оплату услуг — 4 тыс. 549 руб. Наблюдается увеличение доли расходов на питание (с 29,1% до 32,9%) и на оплату услуг (с 25,4% до 30,0%)», — говорится в сообщении.
«Положительная динамика была характерна для всего периода, за исключением 2016 года: по сравнению с 2015 годом произошло снижение располагаемых ресурсов более чем на 6%», — уточняется в сообщении.
При этом отмечается, что эти ресурсы формируются у челябинцев преимущественно за счет текущих денежных доходов: в 2018 году их доля в структуре располагаемых ресурсов достигла 85,7% против 77,7% в 2013 году. А вот доля привлеченных средств и израсходованных сбережений сократилась почти в два раза — 9,9% и 18% соответственно. Натуральные поступления составляли в прошлом году 4,4%.
Интересно, что 72% средств жителей региона уходят на потребительские расходы, причем большая часть (44,2%) тратится на непродовольственные товары. Так, в 2018 году потребительские расходы домашних хозяйств составили 15 108,9 руб. в среднем за месяц на человека, что на 16% выше, чем в 2013 году.
«На покупку непродовольственных товаров среднестатистический член домохозяйства расходовал 5 тыс. 316 руб. в месяц, на покупку продуктов питания — 4 тыс. 960 руб., на оплату услуг — 4 тыс. 549 руб. Наблюдается увеличение доли расходов на питание (с 29,1% до 32,9%) и на оплату услуг (с 25,4% до 30,0%)», — говорится в сообщении.
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