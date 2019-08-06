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Официальный курс доллара США вырос на 15 коп., евро — на 70 коп.

6 август 2019 (15:42)

УрБК, Москва, 06.08.2019. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 7 августа 2019 года. Курс долл. США вырос на 15 коп. до 65,20 руб., евро — на 70 коп. до 73,07 руб.

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