Новости дня

В Свердловской области Михайловская торгово-монтажная компания оштрафована на 1 млн рублей за дачу взятки

УрБК, Екатеринбург, 06.08.2019. В Нижнесергинском районе оштрафовали ООО «Михайловская торгово-монтажная компания» на 1 млн руб. за дачу взятки.



Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, генеральный директор компании в 2016 году передал должностному лицу отдела по управлению муниципальным имуществом администрации Нижнесергинского муниципального района 40 тыс. руб., а также оказал ему услуги по покупке, доставке и монтажу дверного блока на общую сумму более 53 тыс. руб.



В свою очередь, представитель администрации должен был внести в электронную программу ложные сведения, а также составить документы об отсутствии у организации задолженности по арендным платежам за пользование нежилым помещением, находящимся в муниципальной собственности, что в дальнейшем позволило директору приобрести его в собственность.



«Следует отметить, что в июне 2019 года ведущий специалист отдела по управлению муниципальным имуществом администрации Нижнесергинского муниципального района осужден за совершение преступления, предусмотренного частью 3 статьи 290 УК РФ «Получение должностным лицом взятки за незаконные действия (бездействие)», — говорится в сообщении.



Мировой судья судебного участка № 1 Нижнесергинского судебного района Свердловской области оштрафовал ООО «Михайловская торгово-монтажная компания» на 1 млн руб.



Решение в законную силу не вступило.

HTML-код:

<table width=500px border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 bgcolor=#ffffff><tr><td align=left valign=top><a href="http://urbc.ru"><img src="http://urbc.ru/images/urbc.png" width=210 height=65 border=0 align=left /></a></td></tr><tr><td><div style="color:#036;padding:10px 10px 10px 10px;font-size:14px;"><span style="color:#777;font-size:10px;padding:10px 10px 10px 10px;">06 август 2019 | <img src="http://urbc.ru/templates/Default/images/clock.gif" /> 14:55</span><br /><strong>В Свердловской области Михайловская торгово-монтажная компания оштрафована на 1 млн рублей за дачу взятки</strong></div></td></tr><tr><td valign=top style="font-size:12px;padding-right:3px;">УрБК, Екатеринбург, 06.08.2019. В Нижнесергинском районе оштрафовали ООО «Михайловская торгово-монтажная компания» на 1 млн руб. за дачу взятки.</td></tr><tr><td align=right><div style="color:#026;font-size:14px;text-align:right;wight:100%;"><a href="http://urbc.ru/1068088944-v-sverdlovskoy-oblasti-mihaylovskaya-torgovo-montazhnaya-kompaniya-oshtrafovana-na-1-mln-rubley-za-dachu-vzyatki.html">Подробнее » </a></div></td></tr></table> Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: