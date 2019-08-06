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В Свердловской области Михайловская торгово-монтажная компания оштрафована на 1 млн рублей за дачу взятки

6 август 2019 (14:55)

УрБК, Екатеринбург, 06.08.2019. В Нижнесергинском районе оштрафовали ООО «Михайловская торгово-монтажная компания» на 1 млн руб. за дачу взятки.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, генеральный директор компании в 2016 году передал должностному лицу отдела по управлению муниципальным имуществом администрации Нижнесергинского муниципального района 40 тыс. руб., а также оказал ему услуги по покупке, доставке и монтажу дверного блока на общую сумму более 53 тыс. руб.

В свою очередь, представитель администрации должен был внести в электронную программу ложные сведения, а также составить документы об отсутствии у организации задолженности по арендным платежам за пользование нежилым помещением, находящимся в муниципальной собственности, что в дальнейшем позволило директору приобрести его в собственность.

«Следует отметить, что в июне 2019 года ведущий специалист отдела по управлению муниципальным имуществом администрации Нижнесергинского муниципального района осужден за совершение преступления, предусмотренного частью 3 статьи 290 УК РФ «Получение должностным лицом взятки за незаконные действия (бездействие)», — говорится в сообщении.

Мировой судья судебного участка № 1 Нижнесергинского судебного района Свердловской области оштрафовал ООО «Михайловская торгово-монтажная компания» на 1 млн руб.

Решение в законную силу не вступило.

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