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Жители коттеджного поселка Молодежный протестуют против установки вышки оператора связи «Теле-2»

УрБК, Екатеринбург, 06.08.2019. Жители коттеджного поселка Молодежный в Первоуральском городском округе протестуют против строительства радиочастотной вышки оператора «Теле-2». Как стало известно УрБК, население поставило властям ультиматум: либо люди будут протестовать, либо чиновники договорятся с оператором мобильной связи об отмене установки вышки.



По данным агентства, жители Молодежного написали коллективное заявление, в котором требуют запретить «Теле-2» ставить вышки вблизи их участков. Они утверждают, что конструкцию хотят установить не на землях общего пользования, а на участках, выделенных под индивидуальное жилищное строительство. В этой связи они намерены также обратиться в суд.



«Сход» жителей коттеджного поселка Молодежный прошел на днях. На встречу с населением пришли замглавы администрации по муниципальному управлению городского округа Первоуральск Вячеслав Гладилин и замначальника управления архитектуры Александр Мальцев. Представители администрации Первоуральска предложили жителям организовать повторную встречу, но уже после привлечения соответствующих специалистов. До нее работы будут приостановлены. В то же время Вячеслав Гладилин указал, что запрещение стройки — не в его компетенции.

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