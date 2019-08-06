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В Челябинской области произошел пожар в электричке
6 август 2019 (13:48)
УрБК, Челябинск, 06.08.2019. В Челябинской области сегодня на железнодорожной станции «Бишкиль» Чебаркульского муниципального района произошло возгорание в тамбуре электропоезда. Об этом сообщает региональное ГУ МЧС России.
Сообщение о пожаре поступило в 11.56 по местному времени. В 12.14 пожар на площади 10 кв. м. был локализован прибывшими пожарными подразделениями. Открытое горение было ликвидировано в 12.22, в 12.45 пожар был полностью потушен.
Погибших и травмированных нет, до прибытия пожарной охраны из электропоезда самостоятельно эвакуировались шесть работников. В момент пожара поезд находился на конечной станции, пассажиров в нем не было.
По сообщению пресс-службы, на движение поездов данное происшествие не повлияет. Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.
Сообщение о пожаре поступило в 11.56 по местному времени. В 12.14 пожар на площади 10 кв. м. был локализован прибывшими пожарными подразделениями. Открытое горение было ликвидировано в 12.22, в 12.45 пожар был полностью потушен.
Погибших и травмированных нет, до прибытия пожарной охраны из электропоезда самостоятельно эвакуировались шесть работников. В момент пожара поезд находился на конечной станции, пассажиров в нем не было.
По сообщению пресс-службы, на движение поездов данное происшествие не повлияет. Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.
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