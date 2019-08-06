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СП: 80% россиян считают, что принимаемые меры не решат экологических проблем в регионах

УрБК, Москва, 06.08.2019. 80% россиян считают, что принимаемые меры не решат экологических проблем в регионах. Такие данные публикует Счетная палата на основе своего исследования.



Помимо этого, 73% опрошенных оценивают состояние окружающей среды как критическое, 20,9% — неудовлетворительное, 6,2% — удовлетворительное и 1,6% — хорошее.



По итогам опроса, проведенного в июне 2019 года, 18% респондентов считают основной экологической проблемой своего региона загрязнение атмосферного воздуха, а 13,9% — наличие свалок.



Еще 12,8% опрошенных в качестве основной экологической проблемы указали загрязнение водоемов, 11% — отсутствие раздельного сбора мусора, 9,7% — близкое расположение полигонов к жилому сектору, 8,9% — обезлесивание. 7,1% опрошенных — строительство новых объектов переработки и размещения отходов, 5,6% — несвоевременный вывоз мусора из жилого сектора, 5,3% — деградацию почв, 5,1% — состояние особо охраняемых природных территорий.



Кроме того, выяснилось, что половина прошедших анкетирование ранее обращалась по обозначенным проблемам в другие государственные органы, однако в 56% случаях, по утверждению людей, их заявления были проигнорированы. 82% респондентов указали, что в их регионе проходили протестные акции, связанные с проблемами экологии. В исследовании приняло участие почти 2,5 тыс. человек.

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