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Импорт в Россию из дальнего зарубежья снизился на 1,7%

6 август 2019 (12:42)

УрБК, Москва, 06.08.2019. Импорт в РФ из дальнего зарубежья с января по июль 2019 года снизился на 1,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 118,851 млрд долл. США. Об этом сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на информацию Федеральной таможенной службы.

В июле 2019 года объем импорта товаров из стран дальнего зарубежья составил 19,035 млрд долл. США и по сравнению с июнем 2019 года увеличился на 11,8%. В июле 2019 года относительно июля 2018 года импорт из стран дальнего зарубежья возрос на 4,8%.

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