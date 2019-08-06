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Импорт в Россию из дальнего зарубежья снизился на 1,7%
6 август 2019 (12:42)
УрБК, Москва, 06.08.2019. Импорт в РФ из дальнего зарубежья с января по июль 2019 года снизился на 1,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 118,851 млрд долл. США. Об этом сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на информацию Федеральной таможенной службы.
В июле 2019 года объем импорта товаров из стран дальнего зарубежья составил 19,035 млрд долл. США и по сравнению с июнем 2019 года увеличился на 11,8%. В июле 2019 года относительно июля 2018 года импорт из стран дальнего зарубежья возрос на 4,8%.
В июле 2019 года объем импорта товаров из стран дальнего зарубежья составил 19,035 млрд долл. США и по сравнению с июнем 2019 года увеличился на 11,8%. В июле 2019 года относительно июля 2018 года импорт из стран дальнего зарубежья возрос на 4,8%.
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