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В Туринском городском округе из-за подтопления моста ограничено движение транспорта

УрБК, Екатеринбург, 06.08.2019. На территории Туринского городского округа произошло повышение уровня воды в р. Туре из-за дождей. В результате подтоплен низководный мост у с. Жуковское и временно ограничено автотранспортное сообщение с с. Кумарьинское.



По сообщению ГУ МЧС России по Свердловской области, там находится 8 жилых домов, в которых проживает 13 человек.



«По запросам населения в круглосуточном режиме функционирует лодочная переправа, для перевозки имеется катер на пять посадочных мест. Жизнеобеспечение населения не нарушено: в селе имеется необходимый запас медикаментов, продуктов питания и товаров первой необходимости. Для связи там есть таксофон», — говорится в сообщении.



Подтопления других населенных пунктов Свердловской области пока не прогнозируется.

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