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Потери ЦБ от санации банков составляют от 750 млрд до 1,4 трлн рублей
6 август 2019 (12:13)
Потери Банка России от санации банков по новому механизму составляют от 750 млрд до 1,4 трлн руб. Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на зампреда ЦБ Василия Поздышева.
По его словам, ЦБ ожидает вернуть 965 млрд руб. (40,2%) с «определенного контура проблемных активов в 2,4 трлн руб.». Василий Поздышев отметил, что размер потерь будет зависеть от судьбы исков о возмещении убытков бывшими контролирующими лицами.
«Пока оценка объема этих исков — около 750-800 млрд руб. Сейчас такие иски поданы по «ФК Открытие» и Промсвязьбанку. По остальным санируемым банкам — Бинбанку, АТБ и Московскому индустриальному банку — такие иски тоже будут поданы. Мы ожидаем, что часть убытков ЦБ и государства на санацию будет покрыта в рамках этих исков», — рассказал изданию зампред ЦБ.
Ранее Василий Поздышев сообщал о задолженности банка «Траст», на основе которого был создан и заработал в июле 2018 года банк непрофильных активов, объединив активы санируемых «ФК Открытие», Бинбанка, Рост-банка, Промсвязьбанка и самого «Траста». Зампред ЦБ рассчитывает, что за следующие пять лет с баланса «Траста» будет возвращено еще 482 млрд руб., передает ТАСС.
По его словам, ЦБ ожидает вернуть 965 млрд руб. (40,2%) с «определенного контура проблемных активов в 2,4 трлн руб.». Василий Поздышев отметил, что размер потерь будет зависеть от судьбы исков о возмещении убытков бывшими контролирующими лицами.
«Пока оценка объема этих исков — около 750-800 млрд руб. Сейчас такие иски поданы по «ФК Открытие» и Промсвязьбанку. По остальным санируемым банкам — Бинбанку, АТБ и Московскому индустриальному банку — такие иски тоже будут поданы. Мы ожидаем, что часть убытков ЦБ и государства на санацию будет покрыта в рамках этих исков», — рассказал изданию зампред ЦБ.
Ранее Василий Поздышев сообщал о задолженности банка «Траст», на основе которого был создан и заработал в июле 2018 года банк непрофильных активов, объединив активы санируемых «ФК Открытие», Бинбанка, Рост-банка, Промсвязьбанка и самого «Траста». Зампред ЦБ рассчитывает, что за следующие пять лет с баланса «Траста» будет возвращено еще 482 млрд руб., передает ТАСС.
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