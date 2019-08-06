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Генпрокуратура сможет запрашивать данные о счетах чиновников РФ в зарубежных банках

6 август 2019 (11:53)

УрБК, Москва, 06.08.2019. В России вступил в силу закон, согласно которому при проведении антикоррупционных проверок Генеральная прокуратура сможет запрашивать через Банк России сведения в иностранных банках за рубежом о вкладах российских граждан, которым запрещено их иметь. В том числе о наличии таких сбережений у российских чиновников.

В настоящее время законодательством установлен запрет для высокопоставленных чиновников, госслужащих, депутатов и сенаторов открывать и иметь счета и вклады в иностранных банках, владеть и пользоваться иностранными финансовыми инструментами, в том числе ценными бумагами зарубежных компаний. По просьбе прокуратуры ЦБ РФ будет запрашивать сведения о таких вкладах у иностранных центробанков и финансовых регуляторов.

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