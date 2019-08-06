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В Екатеринбурге демонтировали нелегальный киоск «Продукты» на улице Декабристов

УрБК, Екатеринбург, 06.08.2019. В Екатеринбурге демонтировали нелегальный киоск «Продукты» на улице Декабристов. Об этом сообщает пресс-служба Управления Федеральной службы судебных приставов России по Свердловской области.



«Арбитражный суд Свердловской области обязал индивидуального предпринимателя по иску министерства по управлению государственным имуществом Свердловской области освободить земельный участок площадью порядка 22 кв. м. по улице Декабристов, 32 от торгового павильона и передать его администрации Екатеринбурга», — говорится в сообщении.



Но должник не исполнил решение суда добровольно. В результате киоск принудительно демонтировали за счет средств взыскателя с последующим взысканием расходов с должника.

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