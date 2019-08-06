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В Свердловской области открыто более 30 тыс. индивидуальных инвестсчетов

УрБК, Екатеринбург, 06.08.2019. В Свердловской области открыто более 30 тыс. индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС). В Челябинской области — около 22 тыс. ИИС. Об этом сообщает пресс-служба Отделения Челябинск Уральского ГУ Банка России со ссылкой на данные Мосбиржи.



Лидерство по России принадлежит Москве, Московской и Воронежской областям.



В УрФО первую позицию заняла Свердловская область, вторую Челябинская область, замкнул тройку лидеров Ханты-Мансийский автономный округ, на территории которого открыто около 21 тыс. счетов.



Отметим, что ИИС появились в России в 2015 году. В последние годы наблюдается активный приток частных инвесторов на фондовый рынок благодаря развитию цифровых технологий и действующим налоговым льготам. ИИС — это счет для операций с ценными бумагами, физические лица инвестируют в биржевые инструменты, включая акции, государственные и корпоративные облигации, еврооблигации, биржевые и паевые фонды.

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