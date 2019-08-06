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Число жалоб россиян на микрофинансовые организации в I полугодии выросло на треть
6 август 2019 (10:29)
УрБК, Москва, 06.08.2019. За январь-июнь 2019 года Банк России получил 128,7 тыс. жалоб от потребителей финансовых услуг, что на 4,9% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.
Традиционно более половины жалоб (57,5%), поступивших в ЦБ, пришлось на кредитные организации — регулятор получил 74 тыс. таких жалоб, что на 0,8% больше, чем за первое полугодие прошлого года. Самыми острыми остаются вопросы потребительского и ипотечного кредитования.
На некредитные финансовые организации в январе-июне 2019 года поступило 46,8 тыс. жалоб, что на 18,8% меньше, чем за тот же период прошлого года. Снижение произошло главным образом за счет существенного сокращения жалоб на субъекты страхового дела.
Количество жалоб на субъекты коллективных инвестиций сократилось примерно на 40%, до 1,3 тыс. Основная тематика жалоб в этом сегменте — несогласие с переходом из ПФР в НПФ и между НПФ. В I полугодии 2019 года произошло сокращение количества таких жалоб на 23,8%.
В то же время Банк России фиксирует рост жалоб на микрофинансовые организации (МФО). Таких жалоб поступило 14 тыс. — на треть больше, чем в I полугодии 2018 года. Большая часть жалоб на МФО (50,2%) связана с совершением действий, направленных на возврат задолженности по договору микрозайма. При этом по результатам анализа значительная их доля оказалась жалобами на действия коллекторов.
С февраля 2019 года в отдельную категорию стали выделяться жалобы, связанные с мисселингом. За февраль-июнь получено 1,8 тыс. жалоб по этой тематике, из них большинство касается банков (65,7%). Значительная часть жалоб на мисселинг связана с инвестиционным страхованием жизни, которое банки предлагали клиентам в качестве альтернативы вкладу.
Традиционно более половины жалоб (57,5%), поступивших в ЦБ, пришлось на кредитные организации — регулятор получил 74 тыс. таких жалоб, что на 0,8% больше, чем за первое полугодие прошлого года. Самыми острыми остаются вопросы потребительского и ипотечного кредитования.
На некредитные финансовые организации в январе-июне 2019 года поступило 46,8 тыс. жалоб, что на 18,8% меньше, чем за тот же период прошлого года. Снижение произошло главным образом за счет существенного сокращения жалоб на субъекты страхового дела.
Количество жалоб на субъекты коллективных инвестиций сократилось примерно на 40%, до 1,3 тыс. Основная тематика жалоб в этом сегменте — несогласие с переходом из ПФР в НПФ и между НПФ. В I полугодии 2019 года произошло сокращение количества таких жалоб на 23,8%.
В то же время Банк России фиксирует рост жалоб на микрофинансовые организации (МФО). Таких жалоб поступило 14 тыс. — на треть больше, чем в I полугодии 2018 года. Большая часть жалоб на МФО (50,2%) связана с совершением действий, направленных на возврат задолженности по договору микрозайма. При этом по результатам анализа значительная их доля оказалась жалобами на действия коллекторов.
С февраля 2019 года в отдельную категорию стали выделяться жалобы, связанные с мисселингом. За февраль-июнь получено 1,8 тыс. жалоб по этой тематике, из них большинство касается банков (65,7%). Значительная часть жалоб на мисселинг связана с инвестиционным страхованием жизни, которое банки предлагали клиентам в качестве альтернативы вкладу.
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