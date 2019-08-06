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На угольных шахтах ЕВРАЗа установили камеры подземного видеонаблюдения

УрБК, Екатеринбург, 06.08.2019. Угольные шахты ЕВРАЗа оснастили камерами подземного видеонаблюдения, сообщает Управление по связям с общественностью Распадской угольной компании.



Камеры позволяют контролировать производственный процесс в режиме реального времени, оперативно выявлять и устранять нарушения правил безопасности.



«105 инфракрасных и тепловизионных камер во взрывозащищенных корпусах ведут непрерывную видеосъемку в условиях низкой освещенности. Информация автоматически отображается на мониторах специалистов, руководителей шахт и в центральной диспетчерской Распадской угольной компании. Руководители компании регулярно просматривают и анализируют записи», — говорится в сообщении.



Угольщики установили камеры подземного видеонаблюдения во всех проходческих забоях и в выработках с ленточными конвейерами. В этом году планируют смонтировать в лавах и на остальных участках ведения горных работ.



«Распадская угольная компания использует современные цифровые технологии для повышения безопасности угледобычи. Горняки применяют на шахтах подземные планшеты, на участках открытых горных работ — беспилотные летательные аппараты. Контролировать газовую обстановку и параметры работы оборудования помогают IT программы — приложения для подземных мобильных устройств. За инновационные разработки Распадская получила три медали XXVІ Международной выставки «Уголь России и Майнинг-2019», — сообщили в компании.

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