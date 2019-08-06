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Минэкономики не поддержало законопроект о запрете продажи алкоголя до 21 года

УрБК, Москва, 06.08.2019. Минэкономики не поддержало законопроект Минздрава о запрете продажи алкоголя крепостью более 16,5% лицам моложе 21 года, сообщает «Коммерсантъ».



Отмечается, что в министерстве не нашли научных обоснований для установки такого порога продажи. В частности, разработчиками проекта не представлено обоснование по порогу крепости алкоголя — почему продукция крепостью 16,5% является менее вредной, чем, например, продукция с содержанием этилового спирта 17%.



В ведомстве также считают, что принятие законопроекта приведет к усложнению работы ритейлеров — кассиры будут вынуждены тратить время на определение крепости продаваемого алкоголя при отсутствии специального программного обеспечения кассового аппарата, позволяющего делать это автоматически. В заключении министерства указано, что в итоге установление нового возрастного порога приведет к необходимости внесения существенных изменений в операционные системы ритейлеров. Так, по оценке «Ашан Ритейл Россия», затраты на дооборудование кассовых аппаратов составят более 4 млн руб. на 100 магазинов. А его установка и обучение сотрудников могут занять не менее двух месяцев.



Кроме того, деление покупателей по возрастным группам 18 лет и 21 год может привести к росту ошибок продавцов и снижению скорости обслуживания покупателей, поскольку визуально различить людей, например, 15 и 18 лет зачастую легче, чем 18 и 21 года, уверены в Минэкономики.



Более того, в Минэкономики настаивают, что принятие новых мер приведет к росту потребления суррогатного алкоголя молодыми людьми, что «может привести к существенно более тяжелым последствиям».



Отмечается, что данная инициатива не нашла поддержки и в Минфине.

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