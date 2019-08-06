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В Челябинской области пресекли ввоз на территорию РФ 14,5 тонны рыбы без документов

6 август 2019 (09:24)

УрБК, Челябинск, 06.08.2019. В Челябинской области сотрудники Россельхознадзора пресекли попытку незаконного ввоза в Россию 14,5 т вяленого леща из Казахстана без ветеринарно-сопроводительных документов и ветеринарного сертификата Таможенного Союза, сообщает пресс-служба регионального управления ведомства.

Груз был обнаружен при осуществлении контроля на российско-казахстанском участке госграницы РФ в пункте «Бугристое». Товар направлялся в Пермь из Алмаатинской области Республики Казахстан.

«В соответствии с требованиями законодательства ЕАЭС, перемещение поднадзорного груза было запрещено. Принято решение о запрете ввоза груза в РФ и возврате в место отправления. Правонарушитель привлечен к административной ответственности по части 2 статьи 10.8 КоАП РФ», — говорится в сообщении.

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