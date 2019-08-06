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За I полугодие россияне потратили на покупку новых легковых иномарок 1,06 трлн рублей

УрБК, Москва, 06.08.2019. За I полугодие 2019 года россияне потратили на покупку новых легковых иномарок 1,06 трлн руб., что составляет 90% от всей емкости российского рынка. Об этом сообщает «Автостат».



Всего за отчетный период было реализовано почти 598 тыс. новых автомобилей.



«Лидирует в этом рейтинге KIA — продукция корейской марки за отчетный период обошлась россиянам в 148 млрд руб. На втором месте находится японская Toyota (119 млрд руб.), а замыкает тройку лидеров корейский бренд Hyundai с показателем 107 млрд руб.», — говорится в сообщении.



Кроме этого, жители России потратили 87 и 81 млрд руб. соответственно на покупку новых машин немецких премиум-марок — Mercedes-Benz и BMW. Как отмечают эксперты аналитического центра «Автостат», на долю пяти перечисленных брендов приходится более половины (51%) всех денег, которые россияне затратили на иномарки в I полугодии нынешнего года.

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