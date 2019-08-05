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Минфин РФ планирует в августе купить валюту по бюджетному правилу на 246 млрд рублей
5 август 2019 (18:04)
Минфин РФ планирует с 7 августа по 5 сентября купить валюту по бюджетному правилу на 246,2 млрд руб., говорится в сообщении ведомства.
«Совокупный объем средств, направляемых на покупку иностранной валюты, составляет 246,2 млрд руб. Операции будут проводиться в период с 7 августа 2019 года по 5 сентября 2019 года, соответственно, ежедневный объем покупки иностранной валюты составит в эквиваленте 11,2 млрд руб.», — сообщает министерство.
Как отмечает Минфин, ожидаемый объем дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета, связанный с превышением фактически сложившейся цены на нефть над базовым уровнем, прогнозируется в августе 2019 года в размере 237 млрд руб.
«Совокупный объем средств, направляемых на покупку иностранной валюты, составляет 246,2 млрд руб. Операции будут проводиться в период с 7 августа 2019 года по 5 сентября 2019 года, соответственно, ежедневный объем покупки иностранной валюты составит в эквиваленте 11,2 млрд руб.», — сообщает министерство.
Как отмечает Минфин, ожидаемый объем дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета, связанный с превышением фактически сложившейся цены на нефть над базовым уровнем, прогнозируется в августе 2019 года в размере 237 млрд руб.
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