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Переехать ради подходящей работы готовы 28,3% россиян
5 август 2019 (18:02)
УрБК, Москва, 05.08.2019. В России во II квартале доля соискателей, готовых ради работы сменить место жительства, увеличилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 1,4% до 28,3%. Об этом говорится в исследовании «Авито Работа».
При этом отмечается, что кандидаты, рассматривающие работу в другом городе или регионе, рассчитывают и на более высокую зарплату, чем у тех, кто не намерен менять место жительства.
Опрос показал, что самыми мобильными оказались москвичи — 34,2% из респондентов заявили о готовности к переезду. Более привязанными к своему городу оказались жители Воронежа, где к переезду готовы лишь 17,1%.
Также в исследовании говорится, что работники строительной сферы, автомобильной промышленности, а также производства и сельского хозяйства больше других готовы к переездам — 39,8%, 30,8% и 30,5% соответственно.
При этом отмечается, что кандидаты, рассматривающие работу в другом городе или регионе, рассчитывают и на более высокую зарплату, чем у тех, кто не намерен менять место жительства.
Опрос показал, что самыми мобильными оказались москвичи — 34,2% из респондентов заявили о готовности к переезду. Более привязанными к своему городу оказались жители Воронежа, где к переезду готовы лишь 17,1%.
Также в исследовании говорится, что работники строительной сферы, автомобильной промышленности, а также производства и сельского хозяйства больше других готовы к переездам — 39,8%, 30,8% и 30,5% соответственно.
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