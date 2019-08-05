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Переехать ради подходящей работы готовы 28,3% россиян

УрБК, Москва, 05.08.2019. В России во II квартале доля соискателей, готовых ради работы сменить место жительства, увеличилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 1,4% до 28,3%. Об этом говорится в исследовании «Авито Работа».



При этом отмечается, что кандидаты, рассматривающие работу в другом городе или регионе, рассчитывают и на более высокую зарплату, чем у тех, кто не намерен менять место жительства.



Опрос показал, что самыми мобильными оказались москвичи — 34,2% из респондентов заявили о готовности к переезду. Более привязанными к своему городу оказались жители Воронежа, где к переезду готовы лишь 17,1%.



Также в исследовании говорится, что работники строительной сферы, автомобильной промышленности, а также производства и сельского хозяйства больше других готовы к переездам — 39,8%, 30,8% и 30,5% соответственно.

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