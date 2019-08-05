Новости дня

Пользователи СКБ-Online получили возможность оформить справку о наличии счета

5 август 2019 (17:42)

УрБК, Екатеринбург, 05.08.2019. В интернет-банке СКБ-Online теперь можно заказать справку о наличии счета и остатках по нему, сообщает пресс-служба финансово-кредитной организации.

Такие справки необходимы для предоставления в государственные органы, при подаче документов на визу, а также для личного использования.

«Для формирования справки необходимо зайти в раздел «Справки и выписки», выбрать требуемый счет и язык справки (русский или английский). После формирования справки ее можно будет скачать или отправить на электронную почту», — говорится в сообщении.

Также в СКБ-Online появилась возможность сформировать выписку в формате pdf по счету за любой временной период.

Формирование справок и выписок доступно в интернет-банке, в ближайшее время эта возможность появится и в мобильных приложениях.

Код для вставки в блог Подписаться на рассылку Распечатать

Другие материалы по теме: